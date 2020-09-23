Розмови про американську актриса Сару Полсон не затихають останні кілька тижнів. Адже психологічний трилер-серіал "Ретчед" (Ratched) зміг зацікавити своїм сюжетом мільйонів фанатів по всьому світу. Що говорить про стрічку актриса Сара Полсон у виданні Harper's Bazaar – читайте далі.

Прем'єра гостросюжетного серіалу "Ретчед" від Netflix відбулась у мережі 18 вересня 2020 року і вже зібрала чимало позитивних відгуків від глядачів і критиків. Серіал став приквелом до роману Кена Кісі "Над зозулиним гніздом" 1962 року і розповідає про безжальну медсестру Ретчед, яка у 1947 році стає спражнім монстром та соціопатом. Головну роль у стрічці виконала 45-річна Сара Полсон.

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Саме її запросили стати головною героїнею жовтневої обкладинки американського Harper's Bazaar. В інтерв'ю до нього вона розповіла про роботу над фільмом, а також про стереотипи щодо жінок, які би вона прагнула викоренити із суспільства.

Автором фотосесії для глянцю стала кінорежисерка і фотограф Сем Тейлор-Джонсон. На обкладинці видання Сара позувала у розкішній смарагдовій сукні з паєтками від Valentino. Для інших образів стилісти підібрали актрисі речі від брендів Marc Jacobs, Van Noten, Saint Laurent, Erdem. Екстравагантні сукні і жакети чудово гармоніювали з благородним образом Полсон.

Сара Полсон для жовтневого Harper's Bazaar: фото / Harper's Bazaar, Сем Тейлор-Джонсон