У вересні 2020 року кіномани зможуть переглянути одні з очікуваних серіалів осені. Від детективних історій до жахів – можливо, ці новинки неодмінно опиняться і у вашому списку улюблених проєктів Голлівуду.

24 канал відібрав з усіх серіалів вересня 7 найцікавіших, які, на нашу думку, заслуговують на увагу вітчизняних любителів кіно.

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"Виховані вовками"

Оригінальна назва – Raised by Wolves

Дата прем'єри – 3 вересня 2020

Жанр – драма, фантастика

Кількість серій – 10

Всі події серіалу відбуваються на планеті, яку колонізували люди після знищення Землі. Дітей тут виховують андроїди Батько і Мати. Машини запрограмовані на захист людей та вчать малечу всьому, що знадобиться у дорослому житті. Однак небезпека вимирання все ж існує і вона прийде звідти, звідки ніхто з героїв не очікував.

Дивіться трейлер до серіалу "Виховані вовками": відео

"Прожити два тижні"

Оригінальна назва – Two Weeks To Live

Дата прем'єри – 3 вересня 2020

Жанр – комедія, кримінал

Кількість серій – 6

Молода дівчина Кім Ноукс після загадкової смерті батька переїжджає з міста. З мамою вона оселяється в невеликий будинок в лісі, де вчиться виживанню. І спершу Кім і гадки не мала, для чого їй всі ці знання, поки не навідалась на могилу батька. Гангстери і поліція влаштовують полювання на дівчину, адже виявляється, що її родич мав чимало секретів від доньки.

Хоч сюжет серіалу досить динамічний, на глядачів очікують курйозні сцени у дусі комедійного детектива.

Дивіться трейлер до серіалу "Прожити два тижні": відео

"Далеко"

Оригінальна назва – Away

Дата прем'єри – 4 вересня 2020

Жанр – драма, фантастика

Кількість серій – 10

За сюжетом, астронавтка Емма Грін очолює космічну команду. Вперше в історії людства науковці мають змогу побувати на Марсі. Це завдання є вкрай важливим, тому Емма, як і інші її колеги, прощаються зі своїми рідним на 3 роки. Та на головних героїв чекатимуть багато випробувань, до яких вони не були готові.

Дивіться трейлер до серіалу "Далеко": відео

"Третій день"

Оригінальна назва – The Third Day

Дата прем'єри – 14 вересня 2020

Жанр – драма, детектив

Кількість серій – 6

Головний герой Сем, якого зіграв Джуд Лоу, випадково потрапляє на загадковий острів поблизу Великої Британії. На перший погляд, тут все бездоганно. Однак згодом виявляється, що місцеві жителі острова влаштовують особливі ритуали, очевидцем чого став Сем. Побачене викликає у нього чимало спогадів, а чоловік розуміє, що йому загрожує смертельна небезпека.

Дивіться трейлер до серіалу "Третій день": відео

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"Сестра Ретчед"

Оригінальна назва – Ratched

Дата прем'єри – 18 вересня 2020

Жанр – трилер, кримінал, драма

Кількість серій – 18

Це, без сумніву, найочікуваніший серіал осені. У стрічці розповідається про медсестру Мілдред Ретчед. У 1950-их роках вона влаштовується на роботу у психіатричну клініку, де дбає не тільки про стан хворих, але й про порядок. І саме це змушує її перетворитись на безжального монстра, здатного забрати чуже життя.

Дивіться трейлер до серіалу "Сестра Ретчед": відео

"Утопія"

Оригінальна назва – Utopia

Дата прем'єри – 26 вересня 2020

Жанр – трилер, фантастика

Кількість серій – 8

Кілька допитливих фанатів вважають, що книга "Експерименти Утопії" має передбачення всіх головних катастроф ХХ століття. Жодного логічного підтвердження, як таке могло статись, вони не мають. Водночас в руки головних героїв потрапляє рукопис, в якому є згадки про майбутнє. Але є й ті, що прагнуть назавжди знищити ці нотатки.

Дивіться трейлер до серіалу "Утопія": відео

"Правило Комі"​

Оригінальна назва – The Comey Rule

Дата прем'єри – 27 вересня 2020

Жанр – драма, політика

Кількість серій – 2

Мінісеріал "Правило Комі" розкаже про вибори президента США у 2016 році. За результатами голосування, перемогу здобув Дональд Трамп. Та як він це зробив – автори серіалу вирішили екранізувати одну з версій, показавши всі політичні ігри.

Дивіться трейлер до серіалу "Правило Комі": відео