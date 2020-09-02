В сентябре 2020 года киноманы смогут посмотреть одни из самых ожидаемых сериалов осени. От детективных историй до ужасов – возможно, эти новинки непременно окажутся и в вашем списке любимых проектов Голливуда.

24 канал отобрал из всех сериалов сентября 7 самых интересных, которые, по нашему мнению, заслуживают внимания отечественных любителей кино.

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"Воспитанные волками"

Оригинальное название – Raised by Wolves

Дата премьеры – 3 сентября 2020

Жанр – драма, фантастика

Количество серий – 10

Все события сериала происходят на планете, которую колонизировали люди после уничтожения Земли. Детей здесь воспитывают андроиды Отец и Мать. Машины запрограммированы на защиту людей и учат детей всему, что понадобится во взрослой жизни. Однако опасность вымирания все же существует и она придет оттуда, откуда никто из героев не ожидал.

Смотрите трейлер к сериалу "Воспитанные волками": видео

"Прожить две недели"

Оригинальное название – Two Weeks To Live

Дата премьеры – 3 сентября 2020

Жанр – комедия, криминал

Количество серий – 6

Молодая девушка Ким Ноукс после загадочной смерти отца переезжает из города. С мамой она поселяется в небольшой дом в лесу, где учится выживанию. И сначала Ким понятия не имела, зачем ей все эти знания, пока не наведалась на могилу отца. Гангстеры и полиция устраивают охоту на девушку, ведь оказывается, что ее родственник имел немало секретов от дочери.

Хотя сюжет сериала достаточно динамичный, зрителей ожидают курьезные сцены в духе комедийного детектива.

Смотрите трейлер к сериалу "Прожить две недели": видео

"Вдали"

Оригинальное название – Away

Дата премьеры – 4 сентября 2020

Жанр – драма, фантастика

Количество серий – 10

По сюжету, астронавт Эмма Грин возглавляет космическую команду. Впервые в истории человечества ученые имеют возможность побывать на Марсе. Эта задача является крайне важной, потому Эмма, как и другие ее коллеги прощаются со своими родным на 3 года. И на главных героев ждут многие испытания, к которым они не были готовы.

Смотрите трейлер к сериалу "Вдали": видео

"Третий день"

Оригинальное название – The Third Day

Дата премьеры – 14 сентября 2020

Жанр – драма, детектив

Количество серий – 6

Главный герой Сэм, которого сыграл Джуд Лоу, случайно попадает на загадочный остров вблизи Великобритании. На первый взгляд, здесь все безупречно. Однако впоследствии оказывается, что местные жители острова устраивают особые ритуалы, свидетелем чего стал Сэм. Увиденное вызывает у него немало воспоминаний, а человек понимает, что ему грозит смертельная опасность.

Смотрите трейлер к сериалу "Третий день": видео

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"Сестра Рэтчед"

Оригинальное название – Ratched

Дата премьеры – 18 сентября 2020

Жанр – триллер, криминал, драма

Количество серий – 18

Это, без сомнения, самый ожидаемый сериал осени. В фильме рассказывается о медсестре Милдред Рэтчед. В 1950-х годах она устраивается на работу в психиатрическую клинику, где заботится не только о состоянии больных, но и о порядке. И именно это заставляет ее превратиться в безжалостного монстра, способного забрать чужую жизнь.

Смотрите трейлер к сериалу "Сестра Рэтчед": видео

"Утопия"

Оригинальное название – Utopia

Дата премьеры – 26 сентября 2020

Жанр – триллер, фантастика

Количество серий – 8

Несколько любопытных фанатов считают, что книга "Эксперименты Утопии" имеет предсказания всех главных катастроф ХХ века. Никакого логического подтверждения, как такое могло произойти, они не имеют. В то же время в руки главных героев попадает рукопись, в котором есть упоминания о будущем. Но есть и те, кто стремятся навсегда уничтожить эти заметки.

Смотрите трейлер к сериалу "Утопия": видео

"Правило Коми"​

Оригинальное название – The Comey Rule

Дата премьеры – 27 сентября 2020

Жанр – драма, политика

Количество серий – 2

Мини-сериал "Правило Коми" расскажет о выборах президента США в 2016 году. По результатам голосования, победу одержал Дональд Трамп. И как он это сделал – авторы сериала решили экранизировать одну из версий, показав все политические игры.

Смотрите трейлер к сериалу "Правило Коми": видео