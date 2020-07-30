Назад у 50-ті: мережу вразили перші кадри серіалу "Ретчед"
Режисер Раян Мерфі готує до прем'єри екранізацію культової книги "Над зозулиним гніздом". Наразі у мережі з'явились перші кадри зі зйомок серіалу "Ретчед", які захопили стилем 1950-их років.
Прем'єру драматичного серіалу "Ретчед" варто очікувати 18 вересня, повідомляє Vanity Fair. Стрічка є довгоочікуваною, адже Раян Мерфі працював над нею упродовж 3 років. І його зусилля вже встигли вразити кіноманів: у мережі опублікували кадри зі зйомок, які наче переносять всередину ХХ століття.
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Серіал "Ретчед" розкаже історію медсестри Мілдред, яка працює в госпіталі. Глядачі зможуть дізнатись, як мила американка перетворилась на справжнього монстра, здатного на безжальні вбивства. Еволюція Мілдред Ретчед точно сподобається любителям трилерів.
Привернув увагу і акторський склад телепроєкту. В екранізації культової книги письменника Кена Кізі "Над зозулиним гніздом" зіграли:
- Сара Полсон
- Джуді Девіс
- Фінн Віттрок
- Шерон Стоун
- Корі Столл
- Вінсент Д'Онофріо
- Синтія Ніксон
- Джон Джон Бріонес
- Дон Чідл
- Еліс Енґлерт
- Чарлі Карвер
Серіал презентуватимуть на стрімінговій платформі Netflix. А поки автори проєкту завершують всі останні роботи над стрічкою, можна насолодитись ефектними фото зі зйомок серіалу "Ретчед".
Кадри з серіалу "Ретчед" / Фото Vanity Fair