Режисер Раян Мерфі готує до прем'єри екранізацію культової книги "Над зозулиним гніздом". Наразі у мережі з'явились перші кадри зі зйомок серіалу "Ретчед", які захопили стилем 1950-их років.

Прем'єру драматичного серіалу "Ретчед" варто очікувати 18 вересня, повідомляє Vanity Fair. Стрічка є довгоочікуваною, адже Раян Мерфі працював над нею упродовж 3 років. І його зусилля вже встигли вразити кіноманів: у мережі опублікували кадри зі зйомок, які наче переносять всередину ХХ століття.

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