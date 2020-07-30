Режиссер Райан Мерфи готовит к премьере экранизацию культовой книги "Над кукушкиным гнездом". Сейчас в сети появились первые кадры со съемок сериала "Рэтчед", которые захватили стилем 1950-х годов.

Премьеру драматического сериала "Рэтчед" стоит ожидать 18 сентября, сообщает Vanity Fair. Лента является долгожданной, ведь Райан Мерфи работал над ней в течение 3 лет. И его усилия уже успели поразить киноманов: в сети опубликовали кадры со съемок, которые будто переносят в середину ХХ века.

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Сериал "Рэтчед" расскажет историю медсестры Милдред, которая работает в госпитале. Зрители смогут узнать, как милая американка превратилась в настоящего монстра, способного на безжалостные убийства. Эволюция Милдред Рэтчед точно понравится любителям триллеров.

Привлек внимание и актерский состав телепроекта. В экранизации культовой книги писателя Кена Кизи "Над кукушкиным гнездом" сыграли:

Сара Полсон

Джуди Дэвис

Финн Виттрок

Шэрон Стоун

Кори Столл

Винсент Д'Онофрио

Синтия Никсон

Джон Джон Брионес

Дон Чидл

Элис Энглерт

Чарли Карвер

Сериал представлен на стриминговий платформе Netflix. А пока авторы проекту завершают все последние работы над лентой, можно насладиться эффектными фото со съемок сериала "Рэтчед".

Кадры из сериала "Рэтчед" / Фото Vanity Fair