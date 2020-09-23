Разговоры об американской актрисе Саре Полсон не затихают последние несколько недель. Ведь психологический триллер-сериал "Рэтчед" (Ratched) смог заинтересовать своим сюжетом миллионов фанатов по всему миру. Что говорит о ленте актриса Сара Полсон в издании Harper's Bazaar – читайте далее.

Премьера остросюжетного сериала "Рэтчед" от Netflix состоялась в сети 18 сентября 2020 года и уже собрала немало положительных отзывов от зрителей и критиков. Сериал стал приквелом к роману Кена Киси "Над кукушкиным гнездом" 1962 года и рассказывает о безжалостной медсестре Рэтчед, которая в 1947 году становится настоящим монстром и социопатом. Главную роль в ленте исполнила 45-летняя Сара Полсон.

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Именно ее пригласили стать главной героиней октябрьской обложки американского Harper's Bazaar. В интервью ему она рассказала о работе над фильмом, а также о стереотипах в отношении женщин, которые бы она стремилась искоренить из общества.

Автором фотосессии для глянца стала кинорежиссер и фотограф Сэм Тейлор-Джонсон. На обложке издания Сара позировала в роскошном изумрудном платье с пайетками от Valentino. Для других образов стилисты подобрали актрисе вещи от брендов Marc Jacobs, Van Noten, Saint Laurent, Erdem. Экстравагантные платья и жакеты прекрасно гармонировали с благородным образом Полсон.

Сара Полсон для октябрьского Harper's Bazaar: фото / Harper's Bazaar, Сэм Тейлор-Джонсон