У вересні дружина американського актора Пенна Беджлі Доміно Кьорк оголосила про народження малюка після двох викиднів. Новоспечені батьки не стали розсекречувати ім'я дитини, однак з радістю показали його публіці в перші місяці життя.

Нещодавно 33-річний актор "Пліткарки" Пенн Беджлі вперше став батьком. Дружина-співачка Доміно Кьорк народила йому сина. В інстаграм-профілі кохана актора вперше показала обличчя малюка.

До теми Зірка серіалу "Пліткарка" Пенн Беджлі та Доміно Кьорк стали батьками після двох викиднів

На фото зірковий батько зображений з новонародженим хлопчиком на руках. Пенн Беджлі одягнений у чорну сорочку та коричневу куртку. Він позує з захисною маскою на обличчі. Сина у біло-зеленому смугастому боді актор тримає біля грудей і уважно спостерігає за ним. Малюк також спрямував погляд на знаменитого татка.

Цей милий кадр розчулив аудиторію та за кілька годин зібрав 26 тисяч лайків. Варто зазначити, що батьки досі тримають ім'я та дату народження сина в таємниці, а про пологи Доміно Кьорк нічого невідомо.



Пенн Беджлі з сином / Фото Instagram / @domino_kirke

Додамо, що для дружини Пенна Беджлі хлопчик став другим сином. Вона вже виховує 11-річного Кассія від попередніх стосунків з музикантом Морганом Океном.

Однак у шлюбі з актором Доміно Кьорк пережила два викидні та була готова до того, що остання вагітність закінчиться втратою дитини. До слова, жінка 10 років присвятила акушерству. Стосунки пари розпочались 2014 року, проте на офіційне оформлення шлюбу закохані наважилися лише у лютому 2017 року.