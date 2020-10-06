В сентябре жена американского актера Пенна Бэджли Домино Кьорк объявила о рождении малыша после двух выкидышей. Новоиспеченные родители не стали рассекречивать имя ребенка, однако с радостью показали его публике в первые месяцы жизни.

Недавно 33-летний актер "Сплетницы" Пенн Бэджли впервые стал отцом. Жена – певица Домино Кьорк родила ему сына. В инстаграм-профиле возлюбленная актера впервые показала лицо малыша.

К теме Звезда сериала "Сплетница" Пенн Бэджли и Домино Кьорк стали родителями после двух выкидышей

На фото звездный отец изображен с новорожденным мальчиком на руках. Пенн Бэджли одет в черную рубашку и коричневую куртку. Он позирует с защитной маской на лице. Сына в бело-зеленом полосатом боди он держит у груди и внимательно наблюдает за ним. Малыш также устремил взгляд на знаменитого папочку.

Этот милый кадр растрогал аудиторию и за несколько часов собрал 26 тысяч лайков. Стоит отметить, что родители до сих пор держат имя и дату рождения сына в тайне, а о родах Домино Керк ничего неизвестно.

Пенн Бэджли с сыном / Фото Instagram / @domino_kirke

Добавим, что для жены Пенна Беджли мальчик стал вторым сыном. Она уже воспитывает 11-летнего Кассия от предыдущих отношений с музыкантом Морганом Океном.

Однако в браке с актером Домино Кьорк пережила два выкидыша и была готова к тому, что последняя беременность закончится потерей ребенка. К слову, женщина 10 лет посвятила акушерству. Отношения пары начались в 2014 году, однако на официальное оформление брака влюбленные решились только в феврале 2017 года.