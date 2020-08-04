В Україні тривають зйомки 2 сезону серіалу "Перші ластівки". Автори проєкту вже відкрили кілька деталей стрічки, а актор Максим Девізоров поділився новими знімками після схуднення на 10 кілограмів.

Актори часто йдуть на жертви заради ролі. Зменшити або збільшити вагу, змінити імідж чи піти на спеціальні курси, щоб вжитись у роль свого персонажа – це звична справа для представників кіноіндустрії. Винятком не став і український шоу-бізнес, передає Новий канал.

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Так, актор Максим Девізоров проходив кастинг "Перших ластівок-2". І для цієї ролі хлопець позбувся 10 кілограмів ваги та змінив імідж.

"Я виключив зі свого раціону вуглеводи, солодке, перейшов на білкове харчування – в основному їм куряче філе і яйця. Взагалі я став фанатом курячих яєць, можу їсти їх і на сніданок, і на вечерю. Тричі на тиждень я займаюся в спортивному залі, ходжу на біговій доріжці під музику і серіали. Жири горять!" – з гумором розповів Максим Девізоров.

І хоч дієта сперу давалась нелегко, зараз актор може похизуватись режимним харчуванням. Водночас Максим Девізоров не приховує: невдовзі хоче зробити гастротури відомими містами України та Чехії, порушивши дієту.

"Спочатку схуднення давалося мені нелегко, але була величезна мотивація. Так що у мого організму вийшло перебудуватися, і зайві кілограми все-таки пішли. Але я все одно мрію про той день, коли зможу влаштувати собі порушення дієти. У планах вже гастротури по Києву, Львову та Празі!" – додав він.

Зірка "Перших ластівок" Максим Девізоров / Фото Новий канал

Що відомо про "Перші ластівки-2"

Після шаленого успіху 1 сезону "Перших ластівок" проєкт вирішили продовжити. У нових епізодах глядачі побачать улюблених акторів, однак вже в інших ролях. Режисери захотіли створити серіал у стилі "Американської історії жахів", коли кожного сезону зірки перевтілюються у нових персонажів із зовсім іншим характером, поведінкою та історією. Наразі деталей сюжету "Перших ластівок-2" не розсекречують.

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"Спочатку я хотів написати продовження історії першого сезону, але відразу зрозумів, що це згубна ідея, всі лінії персонажів були закриті. Якби продовжив минулорічну історію, це була б фабула, висмоктана з пальця. Тому ми першими в Україні вирішили створити серіал-антологію", – розповів сценарист серіалу Євген Тунік.

А от акторський склад серіалу вже відомий. У новому сезоні ролі отримали: