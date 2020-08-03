Після відновлення роботи кінотеатрів чимало режисерів підготували до показу свої новинки. Так, у серпні 2020 року любителям кіно варто очікувати на 3 нові українські стрічки, які зможуть їх підкорити сюжетом і якісними кадрами.

Щонайменше 3 українські стрічки можна буде переглянути в кінотеатрах у серпні. Журналісти 24 каналу вирішили більш детально розповісти про вітчизняні новинки, які можуть скласти конкуренцію голлівудським фільмам у прокаті в Україні.

Важливо Що подивитись у кінотеатрах: 11 довгоочікуваних стрічок серпня

"Спадок брехні"

Дата прем'єри – 6 серпня 2020 року

Жанр – бойовик, трилер

Вікові обмеження: 16+

Це одна з найочікуваніших новинок року з українських фільмів. Все тому, що зйомки проходили за участю британського актора Скотта Едкінса, добре відомому глядачам за стрічками "Доктор Стрендж", "Убити заново", "Ігри кілерів" та ін.

У "Спадку брехні" розповідається про колишнього агента МІ-6, який пішов у відставку і насолоджується спокійними буднями. Однак всього одне повідомлення його змусить повернутись до роботи. Мартін Бакстер отримує документи від української журналістки Саші Степанової, які свідчать про злочини міжнародних спецслужб. Секретні дані може розшифрувати тільки спецагент, тому Бакстер вирішує допомогти дівчині. Та справа виявляється дуже заплутаною, а головному герою доведеться не тільки докопатись до правди, але й визволити з полону свою доньку.

Дивіться трейлер до фільму "Спадок брехні": відео

"Толока"

Дата виходу – 20 серпня 2020 року

Жанр – історичний

Вікові обмеження: 12+

Стрічку знімали упродовж майже 6 років. Сюжет створили на основі балади Тараса Шевченка та спогадів із дитинства легендарного Івана Миколайчука. За сюжетом, у Катерину закохались троє козаків. Дівчині байдуже, з ким поєднати свою долю, тому вона влаштовує для хлопців справжнє випробування. Головна героїня обіцяє вийти заміж за того, хто зможе визволити з полону її брата. Двоє козаків під час цього завдання помирають, а один таки виконує забаганку Катерини. Однак коли справу зроблено, виявляється, що це був не брат дівчини, а її коханий.

Фільм "Толока" мав вийти на великий екран ще в березні 2020 року. Однак пандемія коронавірусу змусила змістити ці плани. Наразі прем'єра запланована на 20 серпня 2020 року.

Дивіться трейлер до фільму "Толока": відео

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"Східняк"

Дата виходу – 20 серпня 2020 року

Жанр – комедія, пригоди

Вікові обмеження: 0+

Головний герой стрічки "Східняк" – військовий із позивним "Борода". Коли його побратими мають змогу випросити необхідне спорядження для фронту, він першим зголошується на цю роль. У напарники "Борода" бере собі молодого бійця "Режисера", з яким має проїхати через прифронтові міста і села. Герої потраплять у курйозні ситуації на шляху до штабу, від яких неможливо буде втримати сміх.

Дивіться трейлер до фільму "Східняк": відео

Робота кінотеатрів у час пандемії: коротко

З 2 липня в Україні відновили роботу кінотеатри. Місцева влада може закривати заклади, зважаючи на ситуацію з пандемією коронавірусу в регіоні. Тому рекомендуємо перед сеансом уточнити у представників кінотеатру, в якому режимі вони працюють та графік виходу стрічок.

На вході в кінотеатр всі відвідувачі повинні пройти температурний контроль, зберігаючи соціальну дистанцію у 1,5 метра.

Зали заповнюватимуть на 50%, тому між кіноманами буде кілька вільних крісел. Всі поверхні між сеансами будуть протирати дизінфікуючими засобами. Окрім цього, у кінотеатрах будуть встановлені антисептики.

Щоб уникнути черг, квитки варто придбати онлайн. Їхня перевірка здійснюватиметься безконтактно на вході в кінозал.

Медичні маски відвідувачі повинні носити на вході в кінотеатр та в коридорі. Під час сеансу їх можна зняти, адже у приміщенні посилено працюватиме вентиляція, а між людьми буде необхідна дистанція.

Українські фільми на "Кіновернісажі просто неба": розклад сеансів на тиждень

Також переглянути вітчизняні стрічки можна у парку імені Тараса Шевченка, що в Києві. Там вже тиждень працює "Кіновернісаж просто неба". Кіносеанс є абсолютно безкоштовним та починається щодня о 21 годині.

Розклад показу фільмів на "Кіновернісажі просто неба":

3 серпня – "Стрімголов"

4 серпня – "2020: Безсмертна країна"

5 серпня – "Казка про гроші"

6 серпня – "Вулкан"

7 серпня – "Дике поле"