После возобновления работы кинотеатров многие режиссеры подготовили к показу свои новинки. Так, в августе 2020 года любителям кино стоит ожидать 3 новые украинские ленты, которые смогут их покорить сюжетом и качественными кадрами.

Минимум 3 украинские ленты можно будет посмотреть в кинотеатрах в августе. Журналисты 24 канала решили более подробно рассказать об отечественных новинках, которые могут составить конкуренцию голливудским фильмам в прокате в Украине.

Важно Что посмотреть в кинотеатрах: 11 долгожданных лент августа

"Наследие лжи"

Дата премьеры – 6 августа 2020 года

Жанр – боевик, триллер

Возрастные ограничения: 16+

Это одна из самых ожидаемых новинок года из украинских фильмов. Все потому, что съемки проходили с участием британского актера Скотта Эдкинса, хорошо известного зрителям по лентам "Доктор Стрэндж", "Убить заново", "Игры киллеров" и др.

В "Наследии лжи" рассказывается о бывшем агенте МИ-6, который ушел в отставку и наслаждается спокойными буднями. Однако всего одно сообщение заставит его вернуться к работе. Мартин Бакстер получает документы от украинской журналистки Саши Степановой, которые свидетельствуют о преступлениях международных спецслужб. Секретные данные может расшифровать только спецагент, поэтому Бакстер решает помочь девушке. Но дело оказывается очень запутанным, а главному герою придется не только докопаться до правды, но и вызволить из плена свою знакомую.

Смотрите трейлер к фильму "Наследие лжи": видео

"Толока"

Дата выхода – 20 августа 2020 года

Жанр – исторический

Возрастные ограничения: 12+

Ленту снимали на протяжении почти 6 лет. Сюжет создан на основе баллады Тараса Шевченко и воспоминаний из детства легендарного Ивана Миколайчука. По сюжету, в Екатерину влюбились трое казаков. Девушке все равно, с кем соединить свою судьбу, поэтому она устраивает для ребят настоящее испытание. Главная героиня обещает выйти замуж за того, кто сможет вызволить из плена ее брата. Двое казаков во время этого задания умирают, а один таки выполняет прихоть Екатерины. Однако когда дело сделано, оказывается, что это был не брат девушки, а ее возлюбленный.

Фильм "Толока" должен был выйти на большой экран еще в марте 2020 года. Однако пандемия коронавируса заставила сместить эти планы. Пока премьера запланирована на 20 августа 2020 года.

Смотрите трейлер к фильму "Толока": видео

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"Східняк"

Дата выхода – 20 августа 2020 года

Жанр – комедия, приключения

Возрастные ограничения: 0+

Главный герой ленты "Східняк" – военный с позывным "Борода". Когда его побратимы имеют возможность выпросить необходимое снаряжение для фронта, он первым соглашается на эту роль. В напарники "Борода" берет себе молодого бойца "Режиссера", с которым должен проехать через прифронтовые города и села. Герои попадут в курьезные ситуации на пути к штабу, от которых невозможно будет удержать смех.

Смотрите трейлер к фильму "Східняк": видео

Работа кинотеатров в время пандемии: коротко

Со 2 июля в Украине возобновили работу кинотеатры. Местная власть может закрывать заведения, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса в регионе. Поэтому рекомендуем перед сеансом уточнить у представителей кинотеатра, в каком режиме они работают и график выхода лент.

На входе в кинотеатр все посетители должны пройти температурный контроль, сохраняя социальную дистанцию в 1,5 метра.

Залы будут заполнять на 50%, поэтому между киноманами будет несколько свободных кресел. Все поверхности между сеансами будут протирать дизинфицирующими средствами. Кроме этого, в кинотеатрах будут установлены антисептики.

Чтобы избежать очередей, билеты стоит покупать онлайн. Их проверка будет осуществляться бесконтактно на входе в кинозал.

Медицинские маски посетители должны носить на входе в кинотеатр и в коридоре. Во время сеанса их можно снять, ведь в помещении будет усиленно работать вентиляция, а между людьми будет необходима дистанция.

Украинские фильмы на "Киновернисаже под открытым небом": расписание сеансов на неделю

Также посмотреть отечественные ленты можно в парке имени Тараса Шевченко в Киеве. Там уже неделю работает "Киновернисаж под открытым небом". Киносеанс является абсолютно бесплатным и начинается ежедневно в 21 час.

Расписание показа фильмов на "Киновернисаже под открытым небом":

3 августа – "Стрімголов"

4 августа – "2020. Безлюдная страна"

5 августа – "Сказка про деньги"

6 августа – "Вулкан"

7 августа – "Дике поле"