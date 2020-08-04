В Украине продолжаются съемки 2 сезона сериала "Первые ласточки". Авторы проекта уже открыли несколько деталей картины, а актер Максим Девизоров поделился новыми снимками после похудения на 10 килограммов.

Актеры часто идут на жертвы ради роли. Уменьшить или увеличить вес, изменить имидж или пойти на специальные курсы, чтобы вжиться в роль своего персонажа – это привычное дело для представителей киноиндустрии. Исключением не стал и украинский шоу-бизнес, передает Новый канал.

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Так, актер Максим Девизоров проходил кастинг "Первых ласточек-2". И для этой роли парень лишился 10 килограммов веса и сменил имидж.

"Я исключил из своего рациона углеводы, сладкое, перешел на белковое питание – в основном им куриное филе и яйца. Вообще я стал фанатом куриных яиц, могу есть их и на завтрак, и на ужин. Трижды в неделю я занимаюсь в спортивном зале, хожу на беговой дорожке под музыку и сериалы. Жиры горят!"– с юмором рассказал Максим Девизоров.

И хоть диета сначала давалась нелегко, сейчас актер может похвастаться режимным питанием. В то же время Максим Девизоров не скрывает: вскоре хочет сделать гастротуры по известным городам Украины и Чехии, нарушив диету.

"Сначала похудение давалось мне нелегко, но была огромная мотивация. Так что у моего организма вышло перестроиться, и лишние килограммы все-таки ушли. Но я все равно мечтаю о том дне, когда смогу устроить себе нарушение диеты. В планах уже гастротуры по Киеву, Львову и Праге!"– добавил он.

Звезда "Первых ласточек" Максим Девизоров / Фото Новый канал

Что известно о "Первых ласточках-2"

После бешеного успеха 1 сезона "Первых ласточек" проект решили продолжить. В новых эпизодах зрители увидят любимых актеров, однако уже в других ролях. Режиссеры захотели создать сериал в стиле "Американской истории ужасов", когда каждого сезона звезды перевоплощаются в новых персонажей с совсем другим характером, поведением и историей. Пока детали сюжета "Первых ласточек-2" не рассекречивают.

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"Сначала я хотел написать продолжение истории первого сезона, но сразу понял, что это гиблая идея, все линии персонажей были закрыты. Если бы продолжил прошлогоднюю историю, это была бы фабула, высосанная из пальца. Поэтому мы первыми в Украине решили создать сериал-антологию", – рассказал сценарист сериала Евгений Туник.

А вот актерский состав сериала уже известен. В новом сезоне роли получили: