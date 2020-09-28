24-річна акторка Софі Тернер народила первістка в липні цьогоріч, однак жодних заяв про поповнення в сім'ї зіркове подружжя не робило. За два місяці після пологів, які розсекретили інсайдери, новоспечена матуся все ж наважилась показати себе вагітною.

Про вагітність Софі Тернер стало відомо в лютому завдяки повідомленню представників з близького оточення. Сама ж зірка "Гри престолів" на особистій сторінці в інстаграмі жодного разу навіть не натякнула на стан при надії. Фото акторки з округлим животом публікували в мережі папараці. Після пологів вона все ж наважилась показати себе вагітною на зворушливих кадрах.

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У профілі Софі Тернер показала одразу три фото часів вагітності, які коментувати не стала. Одразу дві зйомки вона влаштувала у відвертому купальнику. На одній зі світлин вона позувала в басейні у світлому бікіні поряд з псом, на іншому – в купальнику кольору хакі на тонких бретелях.

На камеру вона засвітила не лише округлий живіт, а й пишні груди.Додамо, що ці кадри стали першими, на акторка не приховувала живіт за об'ємним одягом.



Вагітна Софі Тернер / Фото Instagram / @sophiet



Вагітна Софі Тернер / Фото Instagram / @sophiet

На третьому фото Софі Тернер позувала у ніжній смугастій біло-рожевій сукні-сорочці. Демонструвати своє обличчя на камеру вона не стала, натомість коханий чоловік Джо Джонас сфотографував лише животик дружини, чуттєво простягнувши руку до нього.



Вагітна Софі Тернер / Фото Instagram / @sophiet

Що відомо про первістка Софі Тернер

За повідомленнями інсайдерів, зірка народила дівчинку 22 липня в пологовому будинку Лос-Анджелеса. Дівчинку подружжя музиканта Джо Джонаса та акторки Софі Тернер назвало Вілла. Фани знайшли в імені крихітки зв'язок з "Грою престолів", яка й прославила новоспечену матусю на весь світ.

Так, персонажів на ім'я Вілла в серіалі було двоє: одна – здичавіла, яка з'явилася в епізодах 5 сезону, друга – віддана дому Старків слуга, що з'явилася у 8 сезоні в епізоді "Останній із Старків". Наразі офіційних підтверджень імені крихітки, як і її фото, немає. Однак, схоже, Софі Тернер готова ділитися з прихильниками особистим життям і, можливо, скоро покаже свою донечку.