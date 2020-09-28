24-летняя актриса Софи Тернер родила первенца в июле этого года, однако никаких заявлений о пополнении в семье звездные супруги не делали. Через два месяца после родов, которые рассекретили инсайдеры, новоиспеченная мама все же решилась показать себя беременной.

О беременности Софи Тернер стало известно в феврале благодаря сообщению представителей из близкого окружения. Сама же звезда "Игры престолов" на личной странице в инстаграме ни разу даже не намекнула на свою беременность. Фото актрисы с округлым животом публиковали в сети папарацци. После родов она все же решилась показать себя в положении на трогательных кадрах.

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В профиле Софи Тернер показала сразу три фото времен беременности, которые комментировать не стала. Сразу две съемки она устроила в откровенном купальнике. На одной из фотографий она позировала в бассейне в светлом бикини рядом с псом, на другом – в купальнике цвета хаки на тонких бретелях.

На камеру она засветила не только округлый живот, но и пышную грудь. Додамо, что эти кадры стали первыми, на которых актриса не скрывала живот за объемной одеждой.



Беременная Софи Тернер / Фото Instagram / @sophiet

Беременная Софи Тернер / Фото Instagram / @sophiet

На третьем фото Софи Тернер позировала в нежном полосатом бело-розовом платье-рубашке. Демонстрировать свое лицо на камеру она не стала, зато любимый человек Джо Джонас сфотографировал только животик жены, чувственно протянув руку к нему.



Беременная Софи Тернер / Фото Instagram / @sophiet

Что известно о первенце Софи Тернер

По сообщениям инсайдеров, звезда родила девочку 22 июля в роддоме Лос-Анджелеса. Девочку супруги музыкант Джо Джонас и актриса Софи Тернер назвал Вилла. Фаны нашли в имени крохи связь с "Игрой престолов", которая и прославила новоиспеченную мамочку на весь мир.

Да, персонажей по имени Вилла в сериале было двое: один – одичавшая, которая появилась в эпизодах 5 сезона, вторая – преданная дому Старков слуга, которая появилась в 8 сезоне в эпизоде ​​"Последний из Старков". Сейчас официальных подтверждений имени крохи, как и ее фото, нет. Однако, похоже, Софи Тернер готова делиться с поклонниками личной жизнью и, возможно, скоро покажет свою дочь.