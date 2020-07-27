24-летняя британская актриса Софи Тернер родила первенца. Пока звездные родители держат в секрете появление на свет ребенка, инсайдеры успели рассекретить, что у пары родилась девочка.

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и певец Джо Джонас публично не объявляли о пополнении в семье, однако пара не раз попадала в объектив папарацци, а о беременности актрисы в прессе говорят с февраля 2020 года. Издание TMZ сообщает, что первенец пары уже появился на свет, а влюбленные стали родителями.

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Инсайдеры уверяют, что малыш родился в среду, 22 июля, в роддоме Лос-Анджелеса. Удалось узнать даже пол младенца – это девочка. Пока имя малышки остается в секрете, однако в СМИ предполагают, что новоиспеченные родители вскоре сделают официальное признание и раскроют больше деталей.

Стоит отметить, что всего за неделю до родов Софи Тернер попала в объектив папарацци и показала чрезвычайно большой живот, который подчеркивали черные лосины. Уже тогда публика успела предположить, что звезда со дня на день станет мамой.

Близкое окружение пары ранее сообщало, что будущее родительство взволновало родных супружества, однако как Софи Тернер, так и Джо Джонас не могли дождаться рождения ребенка. Они наслаждались подготовкой к пополнению в молодой семье и много времени проводили вместе, устраивая прогулки даже несмотря на карантин. К слову, актрисе нравился режим изоляции, ведь она считает себя интровертом, а вот музыкант чувствовал себя как в тюрьме.

Напомним, что Софи Тернер поженилась с 30-летним Джо Джонасом в Лас-Вегасе в мае 2019 года, а вторую церемонию молодожены провели через месяц во Франции.