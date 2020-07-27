24-річна британська актриса Софі Тернер народила первістка. Поки зіркові батьки тримають у таємниці появу на світ дитини, інсайдери встигли розсекретити, що в пари народилась дівчинка.

Зірка "Гри престолів" Софі Тернер та співак Джо Джонас публічно не оголошували про поповнення у родині, проте пара неодноразово потрапляла в об'єктив папараці, а про вагітність акторки у пресі говорять з лютого 2020 року. Видання TMZ повідомляє, що первісток пари вже з'явився на світ, а закохані стали батьками.

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Інсайдери запевняють, що малюк народився у середу, 22 липня, в пологовому будинку Лос-Анджелеса. Вдалось дізнатися навіть стать немовля – це дівчинка. Наразі ім'я крихітки залишається в таємниці, проте у ЗМІ припускають, що новоспечені батьки невдовзі зроблять офіційне зізнання й розкриють більше деталей.

Варто зазначити, що всього за тиждень до пологів Софі Тернер потрапила в об'єктив папараці й показала надзвичайно великий живіт, який підкреслювали чорні лосини. Вже тоді публіка встигла припустити, що зірка з дня на день стане мамою.

Близьке оточення пари раніше повідомляло, що майбутнє батьківство схвилювало рідних подружжя, проте як Софі Тернер, так і Джо Джонас не могли дочекатися народження дитини. Вони насолоджувалися підготовкою до поповнення у молодій сім'ї та багато часу проводили разом, влаштовуючи прогулянки навіть попри карантин. До слова, акторці подобався режим ізоляції, адже вона вважає себе інтровертом, а от музикант почувався як у в'язниці.

Нагадаємо, що Софі Тернер одружилася з 30-річним Джо Джонасом у Лас-Вегасі в травні 2019 року, а другу церемонію молодята провели через місяць у Франції.