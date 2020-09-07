24-летняя британская актриса Софи Тернер и 30-летний певец Джо Джонас недавно стали родителями. По инсайдерской информации, малышка родилась в среду, 22 июля. Впервые после рождения дочери звездные родители появились на улицах Лос-Анджелеса.

Влюбленных супругов во время прогулки заметили папарацци. Соответствующее фото с прогулки появилось на инстаграм-странице Just Jared.

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Впервые после появления ребенка супруги появились в объективах папарацци. О появлении на свет первенца звездная пара сделала официальное заявление в издании Billboard. Согласно информации TMZ, девочку назвали Вилла.

Пара придерживается всех рекомендаций в пандемию коронавируса, поэтому даже в жаркую погоду были с защитными масками.

Звезда сериала "Игра престолов" была одета в полосатую серую футболку и белые джинсы. Образ Софи Тернер дополнила кроссовками из новой коллекции Jordan x Dior Air Jordan 1 High.

Джо Джонас в конце августа кардинально сменил имидж и покрасил волосы в белокурый цвет. Певец надел черный джемпер Lacosta, такого же цвета шорты и кроссовки Nike.

Напомним, что Софи Тернер вышла замуж за Джо Джонаса в Лас-Вегасе в мае 2019 года, а вторую церемонию молодожены провели через месяц во Франции. Сейчас молодожены воспитывают дочь.