24-річна британська актриса Софі Тернер та 30-річний співак Джо Джонас нещодавно стали батьками. За інсайдерською інформацією, малюк народився у середу, 22 липня. Вперше після народження донечки зіркові батьки з’явилися на вулицях Лос-Анджелеса.

Закохане подружжя під час прогулянки помітили папараці. Відповідне фото з прогулянки з'явилося на інстаграм-сторінці Just Jared.

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Це вперше після появи дитини, подружжя з'явилося в об'єктивах папараці. Про появу на світ первістка зіркова пара зробила офіційну заяву в виданні Billboard. Згідно з інформацією TMZ дівчинку назвали Вілла.

Пара дотримується усіх рекомендацій в пандемію коронавірусу, тож навіть в спекотну погоду були одягнені в захисних масках.

Зірка серіалу "Гра престолів" була одягнена у смугасту сіру футболку та білі джинси. Образ Софі Тернер доповнила кросівками з нової колекції Jordan x Dior Air Jordan 1 High.

Джо Джонас наприкінці серпня кардинально змінив імідж та пофарбував волосся у білявий колір. Співак одягнув чорний джемпер Lacosta, такого ж кольору шорти та кросівки Nike.

Нагадаємо, що Софі Тернер одружилася з Джо Джонасом у Лас-Вегасі в травні 2019 року, а другу церемонію молодята провели через місяць у Франції. Зараз молоде подружжя виховує донечку.