Актори популярного серіалу "Гра престолу" Роуз Леслі та Кіт Герінгтон вперше стануть батьками. Днями майбутня матуся вперше прокоментувала цю подію, чим розчулила прихильників.

Днями актриса дала інтерв'ю журналу The New York Post, в якому не оминула питання про поповнення в сім'ї. Вагітна Роуз Леслі зізналась, що дуже щаслива та очікує на першу зустріч з первістком.

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Я відчуваю радісне хвилювання від очікування дитини! І я не можу дочекатися зустрічі з новим членом нашої сім'ї, – поділилась Роуз Леслі.

Що відомо про шлюб Роуз Леслі

Історія кохання Роуз Леслі та Кіта Герінгтона прикувала увагу всього світу. Все тому, що пара познайомилась на зйомках серіалу "Гра престолів" у 2011 році. Роуз і Кіт крутили роман на екрані, після чого почали будувати стосунки у реальному житті. І хоч персонажі акторів не мали щасливого шлюбу, зіркам саги це вдалось зробити.

У 2017 році Роуз Леслі та Кіт Герінгтон оголосили про заручини та вже за рік зіграли розкішне весілля у Великій Британії.

Хоч не обійшлось і без труднощів. Кіт Герінгтон змушений був пройти курс лікування у спеціальній клініці. Через шалену популярність і тиск суспільства актор страждав від депресії та зловживав алкоголем. Тепер Кіт Герінгтон одужав та вже готується до нової ролі.

Для обидвох акторів майбутня дитина стане першою, тому пара з трепетом очікує на появу малюка. Водночас Кіт Герінгтон розповідав раніше, що його дитина зможе подивитись, як зародились стосунки батьків у серіалі та почути історії, як вони продовжились у щасливому шлюбі.