Актеры популярного сериала "Игра престолов" Роуз Лесли и Кит Харингтон впервые станут родителями. На днях будущая мама впервые прокомментировала это событие, чем растрогала поклонников.

На днях актриса дала интервью журналу The New York Post, в котором не обошла вопрос о пополнении в семье. Беременная Роуз Лесли призналась, что очень счастлива и ожидает первой встречи с первенцем.

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Я чувствую радостное волнение от ожидания ребенка! И я не могу дождаться встречи с новым членом нашей семьи,

– поделилась Роуз Лесли.

Что известно о браке Роуз Лесли

История любви Роуз Лесли и Кита Харингтона приковала внимание всего мира. Все потому, что пара познакомилась на съемках сериала "Игра престолов" в 2011 году. Роуз и Кит крутили роман на экране, после чего начали строить отношения в реальной жизни. И хотя персонажи актеров не имели счастливого брака, звездам саги это удалось сделать.

В 2017 году Роуз Лесли и Кит Харингтон объявили о помолвке и уже через год сыграли роскошную свадьбу в Великобритании.

Хотя не обошлось и без трудностей. Харингтон вынужден был пройти курс лечения в специальной клинике. Из-за бешеной популярности и давления общества актер страдал от депрессии и злоупотреблял алкоголем. Теперь Харингтон выздоровел и уже готовится к новой роли.

Для обоих актеров будущий ребенок станет первым, поэтому пара с трепетом ожидает появления малыша. В то же время Харингтон рассказывал ранее, что его ребенок сможет посмотреть, как зародились отношения родителей в сериале, и услышать истории, как они продолжились в счастливом браке.