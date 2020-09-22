Голлівудський актор Том Фелтон не боїться експериментувати з іміджем. Так, зірка "Гаррі Поттера" змінився до невпізнання задля ролі у проєкті Netflix.

Том Фелтон змінився до невпізнання

Першими знімками Том Фелтон поділився в інстаграмі. На кадрі актор позував із темним хвилястим волоссям і з гримом, що робив його старшим на десятки років. Окрім цього, Том Фелтон приміряв одяг у стилі казкового лиходія, який також виглядав незвично. Тому прихильники ледь змогли впізнати свого кумира.

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Том Фелтон змінився до невпізнання / Фото Instagram / @t22felton

Том Фелтон у реальному житті і в фільмі Netflix / Фото Instagram / @t22felton

Що відомо про фільм Netflix

Виявилось, що Том Фелтон знімався у новому фільмі Netflix – "Інструкція няні з полювання на монстрів". Там він зіграв лиходія Бегімена, який у ніч на Геловін викрадає дитину. Тому у дописі актор написав: "Солоденьких снів, дітки".

За сюжетом, няня Келлі влаштовується на роботу в одну родину та виявляє, що догляд за дітьми – це дуже непросто. Малюків викрадають монстри, а няні мають справжню спільноту, яка полює на лиходіїв.

Відомо, що, окрім Тома Фелтона, у фільмі знялись Індіа Мур, Тамара Смарт і Уна Лоуренс. Стрічка вийде на стрімінговій платформі 14 жовтня.