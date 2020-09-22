Голливудский актер Том Фелтон не боится экспериментировать с имиджем. Звезда "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости ради роли в проектах Netflix.

Том Фелтон изменился до неузнаваемости

Первыми снимками Том Фелтон поделился в Инстаграме. В кадре актер позировал с темным волнистыми волосами и с гримом, что делал его старше на десятки лет. Кроме этого, Том Фелтон примерил одежду в стиле сказочного злодея, которая также выглядел необычно. Поэтому фанаты едва смогли узнать своего кумира.

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Том Фелтон изменился до неузнаваемости / Фото Instagram / @t22felton

Том Фелтон в реальной жизни и в фильме Netflix / Фото Instagram / @t22felton

Что известно о фильме Netflix

Оказалось, что Том Фелтон снимался в новом фильме Netflix – "Руковдство для няни по охоте на монстров". Там он сыграл злодея Бегимена, который в ночь на Хэллоуин похищает ребенка. Поэтому в посте актер написал: "Сладеньких снов, детки".

По сюжету, няня Келли устраивается на работу в одну семью и обнаруживает, что уход за детьми – это очень непросто. Малышей похищают монстры, а у нянь есть настоящее сообщество, которое охотится на злодеев.

Известно, что, кроме Тома Фелтона, в фильме снялись Индиа Мур, Тамара Смарт и Уна Лоуренс. Лента выйдет на стриминговий платформе 14 октября.