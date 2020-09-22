Американська актриса Ель Феннінг цьогоріч знялась в успішній сатиричній стрічці про російську імператрицю Катерину Велику, яка зробила її ще впізнаванішою у Голлівуді. Після затяжного карантину у США дівчина все ж взяла участь у фотосесії для жовтневого випуску журналу Vanity Fair та розповіла, у чому полягає секрет її успіху.

22-річна Ель Фаннінг працює у кінематографі з 2-річного віку, і за підрахунками експертів, вона отримала вже близько 60 ролей, що означає – вона вже "зайшла на територію" Меріл Стріп. Сама ж дівчина віджартовулась в інтер'ю для Vanity Fair, що нещодавня роль у серіалі The Great (українською – "Велика) їй дуже сподобалась. У ній вона знайшла щось і для себе.

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Справжня Катерина Велика була дуже вільна в сексі, і люди принижували її за це. Секс – велика частина цього шоу, і я була рада вивчити цю сторону роботи. Особисто мені подобається бути голою. Я весь час ходжу голою. Це частина життя!

– розсміялась Фаннінг.

Поки у світі вирує пандемія коронавірусу, актриса живе у будинку своєї мами в долині Сан-Фернандо зі своєю 26-річною сестрою Дакотою та бабусею. Фотоісторія за участю Ель, автором якої стала Тірні Геарон, відбулась у Малібу, Каліфорнія. На обкладинці журналу Ель Фаннінг приміряла стильну сукню бренду Dior, яка ледь прикривала її груди без білизни. Поруч з нею позували дві собаки, а сама локація для зйомки була неймовірною – величний океан та ландшафт південного штату.



Ель Феннінг для Vanity Fair / Фото Vanity Fair, Тірні Геарон

Для зйомки дівчина одягнула розкішні образи таких брендів, як Dior, Marc Jacobs, Miu Miu, Bottega Veneta, Saint Laurent, KENNETH IZE і GUCCI.

Ель Феннінг для Vanity Fair / Фото Vanity Fair, Тірні Геарон