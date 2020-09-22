Американская актриса Эль Фаннинг в этом году снялась в успешной сатирической ленте о российской императрице Екатерине Великой, которая сделала ее еще более узнаваемой в Голливуде. После затяжного карантина в США девушка все же приняла участие в фотосессии для октябрьского выпуска журнала Vanity Fair и рассказала, в чем заключается секрет ее успеха.

22-летняя Эль Фаннинг работает в кинематографе с 2-летнего возраста, и по подсчетам экспертов, она получила уже около 60 ролей, что означает – она уже "зашла на территорию" Мерил Стрип. Сама же девушка отшучивалась в интерью для Vanity Fair, что недавняя роль в сериале The Great ей очень понравилась. В ней она нашла что-то и для себя.

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Настоящая Екатерина Великая была очень свободна в сексе, и люди унижали ее из-за этого. Секс – большая часть этого шоу, и я была рада изучить эту сторону работы. Лично мне нравится быть голой. Я все время хожу голой. Это часть жизни!

– рассмеялась Фаннинг.

Пока в мире бушует пандемия коронавируса, актриса живет в доме своей мамы в долине Сан-Фернандо со своей 26-летней сестрой Дакотой и бабушкой. Фотоистория с участием Эль, автором которой стала Тирни Геарон, состоялась в Малибу, Калифорния. На обложке журнала Эль Фаннинг примерила стильное платье бренда Dior, которое едва прикрывало ее грудь без белья. Рядом с ней позировали две собаки, а сама локация для съемки была невероятной – величественный океан и ландшафт южного штата.

Эль Фаннинг для Vanity Fair / Фото Vanity Fair, Тирни Геарон

Для съемки девушка надела роскошные образы таких брендов, как Dior, Marc Jacobs, Miu Miu, Bottega Veneta, Saint Laurent, KENNETH IZE и GUCCI.

Эль Фаннинг для Vanity Fair / Фото Vanity Fair, Тирни Геарон