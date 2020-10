Альтернативне журі блогерів назвало переможця Одеського кінофестивалю 2020 року. Перемогу серед повнометражних фільмів отримала стрічка "Не все буде добре".

Про те, якого переможця обрало журі блогерів, розповіли на сайті Одеського міжнародного кінофестивалю.

Цікаво Я, Побєда і Берлін: стало відомо, хто зіграє Кузьму Скрябіна у новому фільмі

Блогери назвали найкращим фільм "Не все буде добре", створений режисерами Адріаном Пірву та Оленою Максьом. Варто зазначити, що ця стрічка також отримала нагороди ще в двох номінаціях: "Найкраща режисерська робота" та "Найкращий повнометражний фільм".

До складу альтернативного журі блогерів увійшли Іцхак Пінтосевич, Лєра Бородіна, Ольга Сумська, Ірина Горова та Нікіта Добринін.

Що відомо про фільм "Не все буде добре"

Стрічка розповідає про чорнобильське покоління, яке намагається зрозуміти себе та своє місце в сучасному світі. Драматичний фільм присвячений історії румунської дівчини, яка перебуває на шостому місяці вагітності. Вона вирушає в Україну, саме напередодні вибуху на ЧАЕС.

Дивитися офіційний трейлер фільму "Не все буде добре" (Everything Will Not be Fine):