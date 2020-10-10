За мотивами автобіографічного однойменного роману Кузьми Скрябіна (справжнє ім'я – Андрій Кузьменко) знімають курйозну комедію "Я, Побєда і Берлін". Тепер стало відомо, що самого Скрябіна зіграє актор Франківського Національного драмтеатру.

Прем'єра стрічки запланована на 2021 рік. Досі творці не повідомляли ім'я актора, який постане на екрані у ролі артиста. Тепер режисер Олег Вергеліс на особистій сторінці у фейсбуці розповів, кому ж дісталася роль легендарного музиканта.

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У Скрябіна перевтілиться молодий актор Францівського Національного драматичного театру Іван Бліндар. Режисер зауважив, що Іван сприймає артиста як старшого брата, перед зйомками він спілкувався з рідними Кузьми, шукав штрихи до портрета свого героя. Також за версією одного з порталів Іван увійшов до рейтингу топ-20 найперспективніших нових кінозірок України.

Вергеліс наголосив, що прем'єру стрічки варто очікувати приблизно через рік.

Сюжет комедії "Я, Побєда і Берлін"?

Фільм знімають на основі роману Андрія Кузьменка "Я, Побєда і Берлін". У центрі сюжету постає музикант-початківець Кузьма, який разом із другом Бардом вирушає до Берліна. Там хлопець має обміняти старенький та іржавий автомобіль "Побєда" на іномарку. Про такий обмін він заздалегідь домовився з німецьким колекціонером. Проте хлопець навіть не здогадувався, що саме ця поїздка подарує йому не тільки шалені пригоди, але й зміцнить характер та допоможе знайти справжнє "я".