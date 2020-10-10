По мотивам автобиографического одноименного романа Кузьмы Скрябина (настоящее имя – Андрей Кузьменко) снимают курьезную комедию "Я, "Победа" и Берлин". Теперь стало известно, что самого Скрябина сыграет актер франковского Национального драмтеатра.

Премьера ленты запланирована на 2021 год. До сих пор создатели не сообщали имя актера, который предстанет на экране в роли артиста. Теперь режиссер Олег Вергелис на личной странице в фейсбуке рассказал, кому же досталась роль легендарного музыканта.

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В Скрябина перевоплотится молодой актер ивано-франковского Национального драматического театра Иван Блиндар. Режиссер заметил, что Иван воспринимает артиста как старшего брата, перед съемками он общался с родными Кузьмы, искал штрихи к портрету своего героя. Также по версии одного из порталов Иван вошел в рейтинг топ-20 самых перспективных новых кинозвезд Украины.

Вергелис подчеркнул, что премьеру ленты стоит ожидать примерно через год.

Сюжет комедии "Я, "Победа" и Берлин"?

Фильм снимают на основе романа Андрея Кузьменко "Я, "Победа" и Берлин". В центре сюжета предстает начинающий музыкант Кузьма, который вместе с другом Бардом отправляется в Берлин. Там парень должен обменять старенький и ржавый автомобиль "Победа" на иномарку. О таком обмене он заранее договорился с немецким коллекционером. Однако парень даже не догадывался, что именно эта поездка подарит ему не только безумные приключения, но и укрепит характер и поможет найти истинное "я".