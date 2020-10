Альтернативное жюри блогеров назвало победителя Одесского кинофестиваля 2020 года. Победу среди полнометражных фильмов одержала лента "Не все будет хорошо".

О том, какого победителя выбрало жюри блогеров, рассказали на сайте Одесского международного кинофестиваля.

Блогеры назвали лучшим фильм "Не все будет хорошо", созданный режиссерами Адрианом Пирву и Еленой Максьом. Стоит отметить, что эта лента также получила награды еще в двух номинациях: "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший полнометражный фильм".

В состав альтернативного жюри блогеров вошли Ицхак Пинтосевич, Лера Бородина, Ольга Сумская, Ирина Горовая и Никита Добрынин.

Что известно о фильме "Не все будет хорошо"

Лента рассказывает о чернобыльском поколении, которое пытается понять себя и свое место в современном мире. Драматический фильм посвящен истории румынской девушки, которая находится на шестом месяце беременности. Она отправляется в Украину, как раз накануне взрыва на ЧАЭС.

Смотреть официальный трейлер фильма "Не все будет хорошо" (Everything Will Not be Fine):