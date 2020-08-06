Українська співачка Ірина Федишин відпочиває у Болгарії разом з чоловіком та синами. Зірка для пляжного сезону підготувала чимало яскравих купальників, які демонструє у нових пікантних зйомках. Цього разу вона позувала у жовтому бікіні.

Спокуслива Ірина Федишин влітку встигла об'їздити ледь не всю Україну. Вона вже побувала в Одесі та кілька разів у Карпатах, а зараз ніжиться на пляжах у Болгарії. Схоже, сім'ю зірки аж ніяк не лякають карантинні обмеження й відпочиває вона на повну. В інстаграмі співачка активно поширює звабливі фото в купальнику, які викликають захват у мережі.

До теми Ірина Федишин відпочиває в Болгарії: кого з колег зустріла співачка – яскраві фото

Цього разу на тлі моря Ірина Федишин була як ніколи яскравою. Вона обрала жовте бікіні на тонких зав'язках з оригінальним квітковим декором на бюстгальтері. У такому відвертому образі зірка показала апетитні форми та всі принади своєї фігури – пишні груди, стрункі ноги та підтягнутий живіт з тонкою талією.

Білявка доповнила купальник обручем та різнобарвними аксесуарами – сережками і браслетом, а речі зібрала у стильну пляжну сумку. Її засмагле тіло виглядало приголомшливо на тлі заходу сонця, а волосся спокусливо розвівалось на легкому вітрі.