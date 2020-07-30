Народна улюблениця Ірина Федишин влітку активно подорожує. Артистка разом із сім'єю мандрувала Україною, а тепер вирушила у сонячну Болгарію. Там вона поплавала разом із лідером гурту "ТІК" – Віктором Бронюком.

Співачка вирішила не втрачати можливості і допоки нема гастролей вивчає нові місця та насолоджується теплими літніми днями. Цього разу зірка відправилася у Болгарію і вже встигла поділитися з підписниками на особистій сторінці в інстаграмі яскравими світлинами.

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Після тривалого перебування на самоізоляції Ірина разом з коханим та дітьми досліджували різні регіони України, відправлялися на море в Одесу, а тепер насолоджуються відпочинком за кордоном.

Нагадаємо, цього року чоловік та продюсер Ірини Федишин Віталій Човник подарував їй на день народження квартиру в Болгарії. Подружжя часто їздить туди у відпустку, тому власне житло у цій країні стало приємним сюрпризом для зірки.

На кадрах, які поширила співачка, вона зображена у малиновому купальнику і плаває на надувному фламінго. Волосся зірка зібрала у зачіску зверху, а на обличчя одягнула великі сонцезахисні окуляри. Приємною несподіванкою стало те, що під час плавання у морі виконавиця зустріла свого колегу по сцені – Віктора Бронюка. Соліст відомого гурту "ТІК" також вирішив відпочити та сповна насолодитися літом.

На Чорному морі можна знайти багато кого: фламінго, крабів, Віктора Бронюка, Ірину Федишин…

– жартівливо написала Ірина в публікації.

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