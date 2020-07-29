Популярна українська співачка Ірина Федишин 29 липня відзначає 14-ту річницю весілля зі своїм чоловіком, продюсером Віталієм Човником, з яким виховує двох синів.

Артистка на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала домашнє відео з ванної кімнати, в якому показала ніжні обійми чоловіка.

Читайте також Ірина Федишин прогулялася вуличками Львова: яскраві фото та відео

Народна улюблениця поділилася з підписниками шматочком свого рутинного життя та продемонструвала, як вона наводить красу з плойкою в руках.

На відео Ірина Федишин позувала у чорній довгій сукні. Біляве волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж світлими тінями на повіках, губи нафарбувала коричневою помадою.

Вже 14 років я прокидаюся в міцних, надійних та ніжних обіймах свого чоловіка. Сьогодні святкуємо День нашого весілля,

– написала співачка.

Відомо, що Ірина Федишин познайомилася зі своїм чоловіком у Львові, коли ще була студенткою. В той час дівчина здобувала освіту економіста. Вже тоді майбутня популярна виконавиця писала пісні, їздила на провінційні фестивалі та виступала на корпоративах.

"Концерт був у Бучачі. Я тоді виступала, а Віталій працював музичним редактором на одній радіостанції в Івано-Франківську. Йому дуже сподобався мій виступ, і він прийшов взяти пісні для того, щоб крутити їх на радіостанції. Потім він дуже довго мені надзвонював, і я думала, чого він мені телефонує. Він у Франківську, я у Львові, як то таке буде зустрічання?", - розповіла співачка в одному зі своїх інтерв’ю.

Стосунки пари розвивались досить швидко, адже вже за пів року зустрічань чоловік освідчився артистці. За словами зірки, в одній з львівських кав’ярень чоловік покликав офіціанта, який приніс на таці квіти та коробку з обручкою.

Віталій Човник побачив у майбутній знаменитості зірку великої сцени та допоміг Ірині Федишин стати відомою.

Щасливе подружжя досі палко кохає одне одного та виховують двох чудових синів – Юрія та Олега. Ірина Федишин щодня показує прихильникам неповторні та радісні моменти свого життя та зачаровує мережу новими публікаціями.

Співачка викликає жваве обговорення навколо своєї особистості, тож прихильники в коментарях щиро вітають подружжя з їхнім святом.

"Це так мило. Щастя вам та гармонії", "Вітаємо вас, бережіть своє кохання", "Сімейного благополуччя вам", "Які ви прекрасні. Дуже гарна пара. На вас дуже приємно дивитися", "Вітаємо вас від щирого серця. Ви дуже красиві", – написали прихильники під дописом.