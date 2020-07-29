Популярная украинская певица Ирина Федишин 29 июля отмечает 14-ю годовщину свадьбы со своим мужем, продюсером Виталием Човныком, с которым воспитывает двух сыновей.

Артистка на личной странице в инстаграме опубликовала домашнее видео из ванной комнаты, в котором показала нежные объятия мужа.

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Народная любимица поделилась с подписчиками кусочком своей рутинной жизни и продемонстрировала, как она наводит красоту с плойкой в руках.

На видео Ирина Федишин позировала в черном длинном платье. Белокурые волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж светлыми тенями на веках, губы накрасила коричневой помадой.

Уже 14 лет я просыпаюсь в крепких, надежных и нежных объятиях своего мужа. Сегодня празднуем День нашей свадьбы,

– написала певица.

Известно, что Ирина Федишин познакомилась со своим мужем во Львове, когда еще была студенткой. В то время девушка получала образование экономиста. Уже тогда будущая популярная исполнительница писала песни, ездила на провинциальные фестивали и выступала на корпоративах.

"Концерт был в Бучаче. Я тогда выступала, а Виталий работал музыкальным редактором на одной радиостанции в Ивано-Франковске. Ему очень понравилось мое выступление, и он пришел взять песни для того, чтобы крутить их на радиостанции. Потом он очень долго мне названивал, и я думала, чего он мне звонит. Он во Франковске, я во Львове, как это будет встреча?", – рассказала певица в одном из своих интервью.

Отношения пары развивались достаточно быстро, ведь уже через пол года встречаний мужчина сделал предложение артистке. По словам звезды, в одной из львовских кофеен мужчина подозвал официанта, который принес на подносе цветы и коробку с обручальным кольцом.

Виталий Човнык увидел в будущей знаменитости звезду большой сцены и помог Ирине Федишин стать известной.

Счастливые супруги до сих пор горячо любят друг друга и воспитывают двух замечательных сыновей – Юрия и Олега. Ирина Федишин ежедневно показывает поклонникам неповторимые и радостные моменты своей жизни и завораживает сеть новыми публикациями.

Певица вызывает оживленное обсуждение вокруг своей личности, поэтому поклонники в комментариях искренне поздравляют супругов с их праздником.

"Это так мило. Счастья вам и гармонии", "Поздравляем вас, берегите свою любовь", "Семейного благополучия вам", "Какие вы прекрасные. Очень хорошая пара. На вас очень приятно смотреть", "Поздравляем вас от всего сердца. Вы очень красивы", – написали поклонники под сообщением.