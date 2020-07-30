Народная любимица Ирина Федишин летом активно путешествует. Артистка вместе с семьей путешествовала по Украине, а теперь отправилась в солнечную Болгарию. Там она поплавала вместе с лидером группы "ТИК" Виктором Бронюком.

Певица решила не терять возможности и пока нет гастролей изучает новые места и наслаждается теплыми летними днями. На этот раз звезда отправилась в Болгарию и уже успела поделиться с подписчиками на личной странице в Инстаграме яркими фотографиями.

Читайте также Ирина Федишин празднует с мужем годовщину свадьбы: романтическое видео

После длительного пребывания на самоизоляции Ирина вместе с любимым и детьми исследовали различные регионы Украины, отправлялись на море в Одессу, а теперь наслаждаются отдыхом за рубежом.

Напомним, в этом году муж и продюсер Ирины Федишин Виталий Човнык подарил ей на день рождения квартиру в Болгарии. Супруги часто ездят туда в отпуск, поэтому собственное жилье в этой стране стало приятным сюрпризом для звезды.

На кадрах, которые опубликовала певица, она изображена в малиновом купальнике и плавает на надувном фламинго. Волосы звезда собрала в прическу сверху, а на лицо надела большие солнцезащитные очки. Приятной неожиданностью стало то, что во время плавания в море исполнительница встретила своего коллегу по сцене – Виктора Бронюка. Солист известной группы "ТИК" также решил отдохнуть и сполна насладиться летом.

На Черном море можно найти много кого: фламинго, крабов, Виктора Бронюка, Ирину Федишин…

– шутливо написала Ирина в публикации.

Для просмотра фото листайте вправо