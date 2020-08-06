Украинская певица Ирина Федишин отдыхает в Болгарии вместе с мужем и сыновьями. Звезда для пляжного сезона подготовила немало ярких купальников, которые демонстрирует в новых пикантных съемках. На этот раз она позировала в желтом бикини.

Соблазнительная Ирина Федишин летом успела объездить чуть ли не всю Украину. Она уже побывала в Одессе и несколько раз в Карпатах, а сейчас нежится на пляжах в Болгарии. Похоже, семью звезды отнюдь не пугают карантин и отдыхает она по полной. В Инстаграме певица активно распространяет соблазнительные фото в купальнике, которые вызывают восторг в сети.

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На этот раз на фоне моря Ирина Федишин была как никогда яркой. Она выбрала желтое бикини на тонких завязках с оригинальным цветочным декором на бюстгальтере. В таком откровенном образе звезда показала аппетитные формы и все прелести своей фигуры – пышная грудь, стройные ноги и подтянутый живот с тонкой талией.

Блондинка дополнила купальник обручем и разноцветными аксессуарами – серьгами и браслетом, а вещи собрала в стильную пляжную сумку. Ее загорелое тело выглядело потрясающе на фоне заката, а волосы соблазнительно развевались на легком ветру.