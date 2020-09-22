25-річна гаряча британка Демі Роуз вкотре похизувалася пишним бюстом. Вона одягнула красиву сукню, яка гарно підкреслила пікантні форми знаменитості.

Ледь не щодня модель публікує на особистій сторінці в інстаграмі гарячі світлини. Вона не соромиться оголюватися перед камерою і демонструвати свої звабливі форми.

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Вже тривалий час пристрасна брюнетка відпочиває на іспанському острові Ібіці. Вона влаштовує там сексапільні фотосесії на морському узбережжі, фешенебельних яхтах, а також постає перед камерою під час вечірніх прогулянок.

На останньому кадрі, який з'явився у профілі Демі, вона зображена у стильній сукні жовтого кольору на тонких бретелях. Вбрання було досить обтислим і закцентувало увагу на розкішній фігурі зірки модельного бізнесу. Також сукня мала відверте декольте та гарно оголила її пишні груди.

Серед аксесуарів Роуз доповнила спокусливий look чорною сумочкою, яку тримала на плечі, та красивими сережками з перлинами. Довге волосся вона зібрала в оригінальну зачіску, залишивши лише пасмо з одного боку. На обличчі улюблениця мільйонів зробила фірмовий макіяж а акцентом на очах та нюдовим блиском на губах.



Демі Роуз похизувалася пишними грудьми у відвертій сукні / Instagram / @demirose