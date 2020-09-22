25-летняя горячая британка Деми Роуз в очередной раз похвасталась пышным бюстом. Она надела красивое платье, которое красиво подчеркнуло пикантные формы знаменитости.

Едва ли не ежедневно модель публикует на личной странице в Инстаграме горячие фотографии. Она не стесняется обнажаться перед камерой и демонстрировать свои обольстительные формы.

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Уже длительное время страстная брюнетка отдыхает на испанском острове Ибица. Она устраивает там сексапильные фотосессии на морском побережье, фешенебельных яхтах, а также предстает перед камерой во время вечерних прогулок.

На последнем кадре, который появился в профиле Деми, она изображена в стильном платье желтого цвета на тонких бретелях. Наряд был довольно обжатым и акцентировал внимание на роскошной фигуре звезды модельного бизнеса. Также платье имело откровенное декольте и красиво обнажило ее пышную грудь.

Среди аксессуаров Роуз дополнила соблазнительный look черной сумочкой, которую держала на плече, и красивыми серьгами с жемчугом. Длинные волосы она собрала в оригинальную прическу, оставив лишь прядь с одной стороны. На лице любимица миллионов сделала фирменный макияж а акцентом на глазах и нюдовым блеском на губах.



Деми Роуз похвасталась пышной грудью в откровенном платье / Instagram / @demirose