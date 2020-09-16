Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз в который раз похвасталась пышными формами. Она распространила в сети горячее фото с отдыха, где засветила обнаженный бюст.

25-летняя британка активно будоражит сеть эротическими кадрами. Она смелая и уверенная в себе, знает как выгодно подчеркнуть пикантные формы и не остаться без внимания многомиллионной аудитории поклонников. Личная страница модели в инстаграме наполнена жарким контентом для возрастной категории 18+.

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Для очередной прогулки на курортном испанском острове Ибица, где Роуз отдыхает уже в течение длительного времени, она выбрала чрезвычайно соблазнительный наряд. Знаменитость позировала в стильном мини-платье с длинными рукавами и ярким принтом, которое спереди застегивалось на замок. Look был облегающим и хорошо подчеркнул все прелести обольстительной фигуры Деми.

Чтобы придать образу сексуальности, она обнажила свою пышную грудь. Стильный аутфит модель дополнила солнцезащитными очками и черной сумкой, которую держала в руке. Длинные роскошные волосы горячая брюнетка уложила в легкие локоны. Также звезда сделала фирменный макияж с коричневым блеском на губах.



Деми Роуз похвасталась пышной грудью / Instagram / @demirose

Похоже, что такой аутфит Деми Роуз изрядно пришелся по душе ее поклонникам. За несколько часов они лайкнули публикацию более 250 тысяч раз и оставили тысячи комментариев со словами восхищения.