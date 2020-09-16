Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз вкотре похизувалася пишними формами. Вона поширила в мережі гаряче фото з відпочинку, де засвітила оголений бюст.

25-річна британка активно розбурхує мережу еротичними кадрами. Вона смілива і впенена в собі, знає як вигідно підкреслити пікантні форми та не залишитися без уваги багатомільйонної аудиторії прихильників. Особиста сторінка моделі в інстаграмі наповнена спекотним контентом для вікової категорії 18+.

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Для чергової прогулянки на курортному іспанському острові Ібіца, де Роуз відпочиває вже протягом тривалого часу, вона обрала надзвичайно спокусливе вбрання. Знаменитість позувала у стильній мінісукні з довгими рукавами та яскравим принтом, яка спереду застібалася на замок. Look був обтислим і гарно підкреслив усі принади звабливої фігури Демі.

Щоб додати образові сексуальності, вона оголила свої пишні груди. Стильний аутфіт модель доповнила сонцезахисними окулярами і чорною сумкою, яку тримала у руці. Довге розкішне волосся гаряча брюнетка вклала в легкі локони. На обличчі зірка зробила фірмовий макіяж з коричневим блиском на губах.



Демі Роуз похизувалася пишними грудьми / Instagram / @demirose

Схоже, що такий аутфіт Демі Роуз неабияк припав до душі її шанувальникам. За декілька годин вони вподобали публікацію понад 250 тисяч разів та залишили тисячі коментарів зі словами захоплення.