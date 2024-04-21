Дівчата з цими іменами вдало виходять заміж: чудова добірка

Дівчата мріють про щасливий шлюб, хочуть не лише віддавати кохання, але й отримувати його. Хтось надіється, що казки про принцес можуть стати реальністю.

Деякі жіночі імена обіцяють своїм власницям хороше сімейне життя. Вони можуть знайти обранця, з яким будуватимуть міцні стосунки, пише LifeStyle 24.

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Дівчата, які мають ці імена, вдало виходять заміж

Тетяна

Існує думка, що ім'я Тетяна утворилося від римського чоловічого імені Татій. Інша теорія стверджує, що має давньогрецьке походження та перекладається як "засновниця". Таким жінкам важливо, щоб чоловіки дбали про них. Лише тоді розкриваються та проявляють своє щире кохання.

Єва

Давньоєврейське ім'я Єва трактується як "пустотлива", "жвава". Мабуть, у багатьох людей воно асоціюється з історією про Адама і Єву – саме вони були першими на Землі. Власниці цього імені дуже приваблюють чоловіків, тому ніколи не залишаються без уваги. Зазвичай, укладають щасливі шлюби.

Імена для дівчат, які хочуть вдало вийти заміж / Фото Canva

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Оксана

З грецької мови ім'я Оксана перекладається як "чужинка", "мандрівниця". Деякі племена, зокрема скіфи та сармати, давали йому значення "світла". Дівчата, яким належить це ім'я, вміють знаходити спільну мову з чоловіками. Особливо вражають своїм почуттям гумору.

Злата

Ім'я Злата – слов'янське та трактується як "золото" або "золота". Існує версія, що його можна було зустріти ще у часи Середньовіччя, зокрема серед євреїв-ашкеназі. На жінок з іменем Злата чекає неймовірне сімейне життя. Вони вміють створювати вдома затишок та обожнюють дітей.

Список жіночих імен, які приносять щастя

Є ще декілька імен, які дарують дівчатам щасливу долю. Вони допомагають досягнути чималих успіхів у кар'єрі та не боятися труднощів. Цікаво, що ці імена не є рідкісними, так часто називають дітей в Україні.