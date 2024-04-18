Добіркою щасливих імен для дівчаток поділився LifeStyle 24. Цікаво, що їх доволі часто можна почути у всіх областях України.

Неймовірно 5 чудових імен, якими називали дівчаток у давнину

Жіночі імена, які приносять щастя

Ірина

Ім'я Ірина з'явилося у Стародавній Греції. Утворилося від імені Ейрена, яке перекладається як "мир і спокій". Раніше так називалася богиня. Власниці цього імені – неймовірно життєрадісні та цілеспрямовані. Вони вміють приваблювати чоловіків та люблять перебувати у їхній компанії.

Софія

Ім'я Софія має давньогрецьке коріння та трактується як "мудра", "премудрість", "мудрість". Найбільшу популярність здобуло у часи, коли охрестили Київську Русь. Зараз батьки в Україні часто називають так своїх донечок. Це ім'я наділяє дівчаток рішучістю, яка допомагає ніколи не зупинятися та досягати успіху.

Список імен, якими можна назвати донечку / Фото Canva

До речі 4 імені, якими найчастіше називають дівчаток в Україні

Ольга

Ім'я Ольга часто обирали для дітей у Київській Русі. Воно виникло у Скандинавії та походить від імені Helga, яке тлумачиться як "свята". Згідно зі слов'янською теорією, означає "чудодійка". Такі дівчата мають сильний характер, який не дозволяє опускати руки навіть у найскладніших ситуаціях.

Наталія

За першою версією, ім'я Наталія з'явилося від латинського слова "natalis", яке перекладається як "рідна". За другою, утворилося від словосполучення "Natalis Domini", яке трактується як "різдвяна", "благословенна". Жінки, яким належить це ім'я, дуже працьовиті, тому на роботі добиваються значних результатів.

Дар'я

Ім'я Дар'я – давньоперсидське та означає "переможниця", "багата" або "та, що володіє добром". Інколи його тлумачать так: "позитивна", "добра", "хороша". Це ім'я наділяє своїх власниць неймовірною життєвою енергією та активністю. Вони зазвичай швидко приймають рішення та люблять працювати з людьми.