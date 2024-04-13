У своєму матеріалі LifeStyle 24 ділиться декількома старовинними іменами для дівчаток. Можете обрати одне з них, якщо чекаєте на донечку.

До речі 4 імені, якими найчастіше називають дівчаток в Україні

Добірка давніх імен для дівчаток

Божена

Слов'янське ім'я Божена утворилося від слова "Bog", яке трактується "Богом обдарована", "Божа", "благословенна". Воно популярне не лише в Україні, але й у Литві, Польщі, Словаччині, Чехії та Словенії. Власниці цього імені мають норовливий характер, який часто буває важко приборкати.

Іванна

Ім'я Іванна ще має чоловічу форму – Іван та з'явилося від імені Іоанн, яке є давньоєврейським. Означає "та, що отримала милість Бога", "божественна", "дарована Богом". З самого дитинства такі дівчата виділяються своєю допитливістю, комунікабельністю та сміливістю.

Давні імена, якими можна назвати донечку / Фото Unsplash

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Лада

Ім'я Лада – слов'янського походження та тлумачиться як "хороша", "мила". Його часто пов'язують з богинею, яка символізує красу, весну та любов. Крім того, вона вважається покровителькою шлюбу та сім'ї. Жінки, яким належить це ім'я, досить рішучі. Зазвичай їм легко досягати своєї мети.

Юстина

З латинської мови ім'я Юстина перекладається як "справедлива". Його власниці люблять отримувати похвалу та компліменти. Вони з радістю допомагають своїм близьким, однак очікують на підтримку і від них. Легко знаходять спільну мову з людьми, оскільки мають чудове почуття гумору.

Стефанія

Ім'я Стефанія походить від імені Стефан або Степан. Воно має давньогрецьке коріння та означає "діадема", "вінець". Повернуло свою популярність після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні з піснею "Стефанія". Це ім'я наділяє дівчат впевненістю у собі та цілеспрямованістю.