Сьогодні LifeStyle 24 поділиться добіркою імен, якими найчастіше називають дівчат у нашій країні. Обирайте те, яке сподобається вам найбільше.

До речі 4 русифіковані жіночі імена: як правильно звучать українською

Найпоширеніші жіночі імена в Україні

Софія

Ім'я Софія прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно перекладається як "мудра", "мудрість" або "премудрість". Вважається одним із найпопулярніших в Україні. До речі, також має значення "наука" або "розумність".

Днями український співак Ілля Парфенюк, більш відомий як Parfeniuk, та його обраниця, блогерка Сімбочка, стали батьками донечки, яку назвали Софією.

Вікторія

З латинської мови ім'я Вікторія перекладається як "перемога". Воно поширене не лише в Україні, але й в Австралії, Сполучених Штатах Америки та Канаді.

Це ім'я належить деяким відомим людям: британській співачці Вікторії Бекхем, українській письменниці Вікторії Амеліній, яка загинула під час російського ракетного удару по Краматорську. Лікарі намагалися врятувати жінку.

Список імен для дівчаток / Фото Canva

Ганна або Анна

Ім'я Анна (Ганна) з івриту трактується як "миловидна", "милосердна", "благодійниця". Його можна зустріти й в Біблії, адже так називалася мама Діви Марії, яка народила Ісуса Христа.

Серед знаменитостей, які мають це ім'я, є українська акторка Анна Кошмал, українські гімнастки Ганна Різатдінова та Ганна Безсонова.

Соломія

Ім'я Соломія походить від слова "shalom", яке означає "мир". Його можна почути не лише в Європі, але й на Близькому Сході та в Америці.

Це ім'я також мають деякі популярні люди: українська оперна співачка Соломія Крушельницька та українська телеведуча Соломія Вітвіцька.