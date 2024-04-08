Сегодня LifeStyle 24 поделится подборкой имен, которыми чаще всего называют девушек в нашей стране. Выбирайте то, которое понравится вам больше всего.

Кстати 4 русифицированные женские имена: как правильно звучат на украинском

Самые распространенные женские имена в Украине

София

Имя София пришло к нам из Древней Греции. Оно переводится как "мудрая", "мудрость" или "премудрость". Считается одним из самых популярных в Украине. Кстати, также имеет значение "наука" или "разумность".

На днях украинский певец Илья Парфенюк, более известный как Parfeniuk, и его избранница, блогерка Симбочка, стали родителями дочери, которую назвали Софией.

Виктория

С латинского языка имя Виктория переводится как "победа". Оно распространено не только в Украине, но и в Австралии, Соединенных Штатах Америки и Канаде.

Это имя принадлежит некоторым известным людям: британской певице Виктории Бекхэм, украинской писательнице Виктории Амелиной, которая погибла во время российского ракетного удара по Краматорску. Врачи пытались спасти женщину.

Список имен для девочек / Фото Canva

Анна

Имя Анна с иврита трактуется как "миловидная", "милосердная", "благодетельница". Его можно встретить и в Библии, ведь так называлась мама Девы Марии, которая родила Иисуса Христа.

Среди знаменитостей, которые имеют это имя, есть украинская актриса Анна Кошмал, украинские гимнастки Анна Ризатдинова и Анна Бессонова.

Соломия

Имя Соломия происходит от слова "shalom", которое означает "мир". Его можно услышать не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Америке.

Это имя также имеют некоторые популярные люди: украинская оперная певица Соломия Крушельницкая и украинская телеведущая Соломия Витвицкая.