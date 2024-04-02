Російський слід помітний і в українських іменах, адже деякі їхні форми зовсім не властиві солов'їній мові. Однак у нас є варіанти, які можна і потрібно вживати замість російських. Більше про це розкаже LifeStyle 24.

До речі 4 рідкісні жіночі імені, які закохують з першого погляду

Добірка русифікованих жіночих імен

Наталя, а не Наташа

В Україні ім'я Наталя є досить популярним. Замість російської форми Наташа, варто вживати інші, які є набагато красивішими, наприклад, Ната або Наталка. Останню, зокрема, часто використовує популярна українська акторка Наталія Денисенко, чий чоловік зараз захищає Україну на фронті.

З латинської мови ім'я Наталія перекладається як "рідна". Однак є версія, що воно утворилося від словосполучення "Natalis Domini", яке трактується як "Різдво".

Олена, а не Лєна

Часто до дівчат з іменем Олена звертаються Лєна або Альона. Однак в українській мові є неймовірно чарівні варіанти: Оленка, Оленочка, Оленця. Це ім'я з'явилося у Стародавній Греції та асоціюється з грецьким богом сонця Геліосом, тому має значення "сонячне світло" або "сонячний промінь".

Олена – енергійна, добра, життєрадісна та активна дівчина. Вона любить спілкуватися з людьми, заводити нові знайомства та цікавитися усім, що відбувається у світі. Допитливості точно не бракує.

Українські імена для дівчаток / Фото Unsplash

Гарно Імена для дівчаток на букву "О": добірка, яка вам сподобається

Марія, а не Маша

Українські батьки нерідко обирають для своєї донечки ім'я Марія. Воно має велику кількість форм, які можна вживати: Марічка, Маруся, Марійка, Марусина, а от Маша краще не використовувати.

Це ім'я має давньоєврейське коріння та тлумачиться як "жадана", кохана", "пані" або "відкинута", "сумна". Серед його відомих власниць є українська телеведуча Марія Єфросиніна, українська художниця Марія Приймаченко, українська акторка Марія Заньковецька, українська письменниця Марія Матіос.

Катя, а не Катюша

Ім'я Катерина – давньогрецького походження та означає "непорочна", "чиста". Дівчат, які його мають, можна називати по-різному: Катя, Катруся, Катеринка, Катря.

Катя росте непосидючою особистістю. У неї розвинена уява, тому полюбляє вигадувати різноманітні історії. Досить добре вчиться у школі та інших закладах освіти, найкраще себе проявляє у творчості, тому в дорослому віці може обирати саме таку професію.