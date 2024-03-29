Сьогодні пропонуємо вам добірку жіночих імен, які закохують у себе. Впевнені, що одне з них чудово підійде дівчинці, яка от-от має народитися.
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Рідкісні жіночі імена, які вражають своєю красою
Осяйна
Невідомо, як з'явилося ім'я Осяйна. Ба більше, для нашої країни воно вважається доволі рідкісним. Цікаво, що співзвучне з українським іменем Сіяна, яке трактується як "осяйна", "та, що сяє".
Лієль
Вважається, що ім'я Лієль має єврейське коріння та перекладається як "нічний ангел". Такі дівчата – неймовірно загадкові, привабливі, рішучі та незалежні. Вони не бояться перешкод, які трапляються на життєвому шляху.
Список неймовірних імен для дівчаток / Фото Pixabay
Вісенія
До наших часів не збереглася інформація, як утворилося та що означає ім'я Вісенія. Однак зараз є досить схоже – Єсенія. Воно має слов'янське походження та не дуже популярне серед українських батьків.
Авія
Ім'я Авія – єврейське та означає "мій батько – Господь". Воно наділяє жінок добротою, співчуттям та доброзичливістю. Попри це, вони вміють відстояти себе та нерідко проявляють принциповість.
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Ще декілька рідкісних імен для дівчаток
Насправді є багато імен, які не дуже популярні в Україні. Однак вони мають гарне значення та асоціюються з королівськими родинами або з відомими людьми. Серед варіантів, зокрема, є такі:
- Ванесса – є думка, що це ім'я придумав ірландський письменник Джонатан Свіфт.
- Мішель – "божественна".
- Ізабела – "та, що шанує Бога".
- Емма – "дорогоцінна".