Сьогодні пропонуємо вам добірку жіночих імен, які закохують у себе. Впевнені, що одне з них чудово підійде дівчинці, яка от-от має народитися.

Красиво Символізують відродження та квітучість: 5 імен для дівчат, народженим навесні

Рідкісні жіночі імена, які вражають своєю красою

Осяйна

Невідомо, як з'явилося ім'я Осяйна. Ба більше, для нашої країни воно вважається доволі рідкісним. Цікаво, що співзвучне з українським іменем Сіяна, яке трактується як "осяйна", "та, що сяє".

Лієль

Вважається, що ім'я Лієль має єврейське коріння та перекладається як "нічний ангел". Такі дівчата – неймовірно загадкові, привабливі, рішучі та незалежні. Вони не бояться перешкод, які трапляються на життєвому шляху.

Список неймовірних імен для дівчаток / Фото Pixabay

Вісенія

До наших часів не збереглася інформація, як утворилося та що означає ім'я Вісенія. Однак зараз є досить схоже – Єсенія. Воно має слов'янське походження та не дуже популярне серед українських батьків.

Авія

Ім'я Авія – єврейське та означає "мій батько – Господь". Воно наділяє жінок добротою, співчуттям та доброзичливістю. Попри це, вони вміють відстояти себе та нерідко проявляють принциповість.

Вау Для людей, які чекають на донечку: 4 прекрасних імені на літеру "К"

Ще декілька рідкісних імен для дівчаток

Насправді є багато імен, які не дуже популярні в Україні. Однак вони мають гарне значення та асоціюються з королівськими родинами або з відомими людьми. Серед варіантів, зокрема, є такі: