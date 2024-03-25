Ми допоможемо батькам, які вже з нетерпінням чекають на донечку. Сьогодні публікуємо список жіночих весняних імен. Їхні значення дійсно символізують прихід тепла та чогось нового.

Теж корисно Для людей, які чекають на донечку: 4 прекрасних імені на літеру "К"

Добірка імен на дівчаток, які народяться весною

Агнеса

Ім'я Агнеса має грецьке коріння та перекладається як "чиста", "свята". Наділяє дівчат принциповістю та справедливістю. Вони вміють знаходити спільну мову з людьми, тому зазвичай яскраво виділяються у компанії.

Хлоя

З грецької мови ім'я Хлоя трактується як "юна зелень", "квітуча". Цікаво, що його пов'язують з богинею родючості Деметрою. Власницям цього імені не бракує впевненості у собі, вони дуже відкриті, активні та безстрашні.

Імена для весняних дівчаток / Фото Canva

Жасмин

Ім'я Жасмин – давньоперсидське та має різні значення: "гілка жасмину", "коріння жасмину" або "пахуча", "запашна", "дарунок від Бога". Такі жінки – неймовірно привабливі, поєднують у собі красу, мудрість та гострий розум.

Рената

Ім'я Рената утворилося від латинського слова Renatus, яке означає "народжена заново", "відроджена". У таких дівчаток скромний, спокійний та тихий характер. Вони рідко проявляють свою злість, агресію та гнів.

Лілія

Вважається, що ім'я Лілія з'явилося від єврейського імені Ліліт, яке тлумачиться як "нічна", "нічна тиша". Також його часто пов'язують з назвою квітки. Емоційність та інтелігентність – це те, що притаманне Ліліям.