Мы поможем родителям, которые уже с нетерпением ждут дочь. Сегодня публикуем список женских весенних имен. Их значения действительно символизируют приход тепла и чего-то нового.

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Подборка имен на девочек, которые родятся весной

Агнесса

Имя Агнесса имеет греческие корни и переводится как "чистая", "святая". Наделяет девушек принципиальностью и справедливостью. Они умеют находить общий язык с людьми, поэтому обычно ярко выделяются в компании.

Хлоя

С греческого языка имя Хлоя трактуется как "юная зелень", "цветущая". Интересно, что его связывают с богиней плодородия Деметрой. Обладательницам этого имени хватает уверенности в себе, они очень открытые, активные и бесстрашные.

Имена для весенних девочек / Фото Canva

Жасмин

Имя Жасмин – древнеперсидское и имеет разные значения: "ветвь жасмина", "корни жасмина" или "пахучая", "душистая", "дар от Бога". Такие женщины – невероятно привлекательные, сочетают в себе красоту, мудрость и острый ум.

Рената

Имя Рената образовалось от латинского слова Renatus, которое означает "рожденная заново", "возрожденная". У таких девочек скромный, спокойный и тихий характер. Они редко проявляют свою злость, агрессию и гнев.

Лилия

Считается, что имя Лилия появилось от еврейского имени Лилит, которое толкуется как "ночная", "ночная тишина". Также его часто связывают с названием цветка. Эмоциональность и интеллигентность – это то, что присуще Лилиям.