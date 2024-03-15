Сегодня LifeStyle 24 поможет людям, у которых уже скоро должна родиться дочь. Собрали для вас красивые женские имена на букву "К". Выбирайте то, что понравится больше всего.

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Имена для девочек на букву "К": подборка, которая вам пригодится

Каролина

Известно о нескольких версиях происхождения имени Каролина. Считается, что оно образовалось от мужского Каролус, которое трактуется как "свободный человек" или "свободный владелец". Однако с испанского языка переводится как "самая красивая женщина города", а с французского – "песня счастья или радости".

Обладательницы этого имени особенно активны в детстве, любят интересоваться миром, узнавать и изучать что-то новое. Эмоциональность и бешеная энергия присущи им и во взрослом возрасте.

Камила

Имя Камила имеет латинские корни и считается достаточно аристократическим. Оно означает "женщина безупречного происхождения", "служительница храма". Такие девушки – уверенные в себе личности, гордые, с сильным характером. Им совсем не свойственен страх, поэтому с легкостью принимают любые жизненные препятствия.

Среди известных людей, которые имеют это имя, есть жена короля Великобритании Чарльза III Камилла Паркер Боулз. До того, как ее муж взошел на престол, носила титул герцогини Корнуольской, впоследствии стала королевой.

Замечательные имена для будущей дочери / Фото Pexels

Клавдия

Имя Клавдия происходит от римского Клавдий, которое переводится как "хромой". Поэтому и толкуется "хромая", а также – "упрямая" или "шаткая". Женщины, которые обладают таким именем, трудолюбивые и коммуникабельные, однако время от времени бывают слишком прямолинейными.

Интересно, что псевдоним Клавдия Петровна себе выбрала анонимная украинская певица, которая получила бешеную популярность благодаря соцсети TikTok. Так, в частности, называлась героиня романа "Записки кирпатого Мефистофеля", который написал украинский писатель Владимир Винниченко.

Ксения

Имя Ксения пришло к нам из Древней Греции и имеет значение "иностранка", "гостья". Обычно оно наделяет девушек спокойным, нежным и ранимым характером, а также очень важным качеством – честностью. Отметим, что это имя часто связывают с другим, которое является более популярным в Украине, – Оксана.