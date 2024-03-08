В списке, который подготовил LifeStyle 24, есть имена, которые ранее принадлежали членам королевских семей и которые носят украинские и мировые знаменитости. Подробнее об их происхождении и значении читайте в материале.

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Ванесса

До наших времен не сохранилась информация о происхождении имени Ванесса. Есть легенда, что его придумал ирландский писатель Джонатан Свифт для героини одной из своих книг. Он посвятил это имя девушке, в которую был влюблен.

Среди знаменитостей, которым оно принадлежит, есть британская скрипачка Ванесса Мэй, французская актриса и певица Ванесса Паради, американские актрисы Ванесса Рэй и Ванесса Хадженс.

Мишель

Имя Мишель имеет французское происхождение. Его также связывают с древнееврейским мужским именем Михаэль, которое трактуется как "тот, кто подобен Богу". Поэтому Мишель переводится как "божественная".

Известные обладательницы этого имени: украинская певица и телеведущая Мишель Андраде, французские актрисы Мишель Мерсье и Мишель Морган.

Список красивых имен для девочек / Фото Canva

Изабела

Имя Изабела (есть еще другая популярная форма – Елизавета) особенно популярно среди королевских семей. Оно имеет испанские и португальские корни. Образовалось от еврейского имени Иезавель, которое означает "почитающая Бога".

Интересно, что раньше это имя носили королевы Португалии, Кастилии, Германии, императрицы Римской империи, известные графини и герцогини.

Эмма

Эмма – женская форма еврейского мужского имени Эммануил. Однако также есть версия, что с немецкого языка оно переводится как "драгоценная".

Это имя имеют некоторые популярные люди, в частности британская актриса Эмма Уотсон и участница легендарной группы Spice Girls Эмма Бантон.