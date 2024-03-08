У списку, який підготував LifeStyle 24, є імена, які раніше належали членам королівських родин та які носять українські та світові знаменитості. Детальніше про їхнє походження та значення читайте у матеріалі.

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Ванесса

До наших часів не збереглася інформація про походження імені Ванесса. Є легенда, що його вигадав ірландський письменник Джонатан Свіфт для героїні однієї зі своїх книг. Він присвятив це ім'я дівчині, у яку був закоханий.

Серед знаменитостей, яким воно належить, є британська скрипалька Ванесса Мей, французька акторка та співачка Ванесса Параді, американські акторки Ванесса Рей та Ванесса Гадженс.

Мішель

Ім'я Мішель має французьке походження. Його також пов'язують з давньоєврейським чоловічим іменем Міхаель, яке трактується як "той, хто подібний до Бога". Тому Мішель перекладається як "божественна".

Відомі власниці цього імені: українська співачка та телеведуча Мішель Андраде, французькі акторки Мішель Мерсьє та Мішель Морган.

Список красивих імен для дівчаток / Фото Canva

Ізабела

Ім'я Ізабела (є ще інша популярна форма – Єлизавета) особливо популярне серед королівських родин. Воно має іспанське та португальське коріння. Утворилося від єврейського імені Ієзавель, яке означає "та, що шанує Бога".

Цікаво, що раніше це ім'я носили королеви Португалії, Кастилії, Німеччини, імператриці Римської імперії, відомі графині та герцогині.

Емма

Емма – жіноча форма єврейського чоловічого імені Еммануїл. Однак також є версія, що з німецької мови воно перекладається як "дорогоцінна".

Це ім'я мають деякі популярні люди, зокрема британська акторка Емма Вотсон та учасниця легендарного гурту Spice Girls Емма Бантон.